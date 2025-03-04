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08:01, 10 марта 2025МирЭксклюзив

Запад уличили в желании оттянуть мирное урегулирование на Украине

Политолог Гупта: Ряд стран Запада не желает окончания конфликта на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Ряд стран Запада, прежде всего европейских, не желает окончания конфликта на Украине, оттягивая мирные переговоры. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Международного фонда Вивекананды Арвинд Гупта.

Сейчас западная сторона, в особенности Европа, не проявляет инициативы для урегулирования конфликта и восстановления контактов с Россией

Арвинд Гуптадиректор Международного фонда Вивекананды

При этом политолог подчеркнул, что Индия имеет хорошие отношения как с Россией, так и странами НАТО, и в случае необходимости будет готова выступить посредником для восстановления связей. Он также указал, что на перспективы мирного урегулирования на Украине будет влиять ситуация на фронте, которая покажет Киеву необходимость компромисса.

Многое будет зависеть от обстановки на фронте. Тогда появятся новые возможности, и Индия вместе с другими странами, возможно, сможет выработать мирный план

Арвинд Гуптадиректор Международного фонда Вивекананды

Гупта выразил надежду, что ряд стран Запада перестанет отказываться от переговоров с Россией и добавил, что «Индия ждет момента, чтобы помочь Западу поладить с Россией».

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при сохранении политической воли Москва и Вашингтон смогут урегулировать конфликт на Украине. Представитель Кремля указал, что сторонам еще предстоит запустить рабочий процесс, который может послужить основой для переговоров.

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