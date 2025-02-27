В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

При сохранении политической воли Россия и США смогут урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«При сохранении такой политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», — сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков также назвал ситуацию по украинскому конфликту запущенной. Он подчеркнул, что никто не ожидает легких и быстрых решений по этому вопросу.
Ранее в Стамбуле начались переговоры между представителями России и США. Российско-американская встреча посвящена «раздражителям» в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.