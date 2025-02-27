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13:03, 27 февраля 2025Мир

В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Песков: При сохранении воли РФ и США смогут урегулировать конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При сохранении политической воли Россия и США смогут урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При сохранении такой политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также назвал ситуацию по украинскому конфликту запущенной. Он подчеркнул, что никто не ожидает легких и быстрых решений по этому вопросу.

Ранее в Стамбуле начались переговоры между представителями России и США. Российско-американская встреча посвящена «раздражителям» в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

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