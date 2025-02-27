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12:43, 27 февраля 2025Россия

В Кремле назвали запущенной ситуацию по украинскому конфликту

Песков: Ситуация по конфликту на Украине запущенная
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию по украинскому конфликту запущенной, передает ТАСС.

«Никто не ожидает легких и быстрых решений», — обозначил Песков, отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли в Кремле на готовность Белого дома услышать и принять принципиальные для России моменты в переговорном процессе.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что «на повестке дня сложная и запущенная проблема».

В четверг, 27 февраля, делегации Россия и США встретились в Стамбуле для проведение переговоров. Заявленными темами для обсуждения, в частности, стали проблемы в работе посольств двух стран и пути возвращения к их нормальному функционированию.

До этого, 18 января, встреча двух стран прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд, на ней обсуждался, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Кремле высказали отношение к мирным переговорам по Украине. Песков, в частности, заявлял об открытости к переговорному процессу, назвав позицию России по урегулированию конфликта «абсолютно прозрачной и последовательной».

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