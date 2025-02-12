Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 12 февраля 2025Россия

В Кремле высказали позицию по мирным переговорам по Украине

Песков: Путин остается открыт для мирных переговоров по Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин остается открыт для мирных переговоров по Украине. Позицию Кремля высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыты для мирных переговоров», — обозначил Песков.

Представитель Кремля назвал позицию России по урегулированию украинского конфликта «абсолютно прозрачной и последовательной». «[Она] хорошо известна в мире», — заключил он.

Ранее Путин заявлял о готовности России к переговорам, но с условием, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.

При этом он обращал внимание на то, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины. Кроме того, Путин обращал внимание на изданный президентом Украины Владимиром Зеленский декрет о запрете ведения переговоров.

В Кремле также призывали набраться терпения в вопросе переговоров по Украине. Песков, в частности, говорил, что «чего-то субстантивного на этот счет пока нет».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали возращение заключенного в США россиянина

      В Кремле заявили о выгодах ЕАЭС для Армении на фоне ее возможного вступления в ЕС

      В России сравнили цены на новые и подержанные автомобили

      В России возбудили дело против испанского журналиста за незаконный въезд в Курскую область

      В Кремле высказались о зверствах ВСУ в Николаево-Дарьино

      Популярная российская блогерша попала в больницу после ДТП

      Американцы передали 29 миллионов рублей прославившемуся на всю страну убийце

      Россияне назвали плюсы удаленной работы из путешествий

      Над российским регионом заметили украинский БПЛА

      Женщина заснула и после пробуждения забыла мужа и дочь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше