В Кремле высказали позицию по мирным переговорам по Украине

Песков: Путин остается открыт для мирных переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин остается открыт для мирных переговоров по Украине. Позицию Кремля высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыты для мирных переговоров», — обозначил Песков.

Представитель Кремля назвал позицию России по урегулированию украинского конфликта «абсолютно прозрачной и последовательной». «[Она] хорошо известна в мире», — заключил он.

Ранее Путин заявлял о готовности России к переговорам, но с условием, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.

При этом он обращал внимание на то, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины. Кроме того, Путин обращал внимание на изданный президентом Украины Владимиром Зеленский декрет о запрете ведения переговоров.

В Кремле также призывали набраться терпения в вопросе переговоров по Украине. Песков, в частности, говорил, что «чего-то субстантивного на этот счет пока нет».