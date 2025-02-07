В Кремле призвали набраться терпения в вопросе переговоров по Украине

Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине

У России сохраняется готовность к переговорам по Украине, заявил официальный представить Кремля Дмитрий Песков, призвав набраться терпения в этом вопросе. Об этом пишет ТАСС.

«Мы неоднократно говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства. Эта готовность сохраняется. Россия открыта к переговорам», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента призвал набраться терпения в вопросе урегулирования украинского конфликта, добавив, что «чего-то субстантивного на этот счет пока нет».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам, но с условием, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.