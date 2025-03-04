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16:13, 4 марта 2025Бывший СССР

Зеленский провел переговоры с Мерцем

Зеленский провел переговоры с будущим канцлером ФРГ Мерцем
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом он написал в X.

«Хороший разговор с лидером партии ХДС, одержавшей победу на выборах в Бундестаг, Фридрихом Мерцем. Скоординировали позиции. Благодарен за поддержку», — написал Зеленский.

Он добавил, что Германия является лидером в поставках систем ПВО на Украину и играет большую роль в обеспечении финансовой устойчивости республики.

Ранее Мерц счел перепалку Зеленского с президентом США Дональдом Трампом искусственной эскалацией. По словам Мерца, есть определенная связь между выступлением американской делегации на мюнхенской Конференции по безопасности, где вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейцев за отход от их основных ценностей, и ситуацией в Овальном кабинете.

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