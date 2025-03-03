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18:12, 3 марта 2025Мир

Будущий канцлер ФРГ счел перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией

Лидер ХДС/ХСС Мерц счелперепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Axel Schmidt / Reuters

Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц счел перепалку украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом искусственной эскалацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«По моей оценке, это была не спонтанная реакция на протесты Зеленского», — отметил политик в ходе пресс-конференции.

По словам Мерца, есть определенная связь между выступлением американской делегации на мюнхенской Конференции по безопасности, где вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейцев за отход от их основных ценностей, и ситуаицией в Овальном кабинете.

Будущий глава Германии также прокомментировал возможное прекращение США военных поставок Украине. «На европейскую сторону есть огромное давление и она должна действовать быстро», — подчеркнул он.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, чтобы пересмотреть сделку по редкоземельным металлам, которую он не хотел заключать. Кроме того, он подчеркнул, что целью Зеленского была попытка получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, шантажируя отказом от заключения сделки.

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