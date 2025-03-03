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17:43, 3 марта 2025Мир

В Белом доме заявили о спровоцированном Зеленским конфликте с США

Советник Уолтц: Зеленский сам спровоцировал конфликт с США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, чтобы пересмотреть сделку по редкоземельным металлам, которую он не хотел заключать. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

«Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку», — указал представитель Белого дома.

Кроме того, Уолтц подчеркнул, что целью Зеленского была попытка получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, шантажируя отказом от заключения сделки.

Ранее Уолтц заявил, что США не видят готовности президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы по вопросу урегулирования вооруженного конфликта. При этом советник подчеркнул, что время работает против Киева и в долгосрочной перспективе Украина совершает большую ошибку своим отказом от переговоров.

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