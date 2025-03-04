Зеленский согласился работать под лидерством Трампа

Зеленский: Киев готов работать под сильным лидерством президента США Трампа

Украинские власти готовы работать под лидерством президента США Дональда Трампа. О таком решении Киева сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X.

«Я и моя команда готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — написал он.

Глава государства подчеркнул, что Киев ценит все, что для него сделал Вашингтон, а украинские власти помнят, что США передали республике противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin в период первого президентского срока Дональда Трампа. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что готов как можно скорее сесть за стол переговоров.

Ранее президент Украины заявил, что не хочет обсуждать скандал в Белом доме, а также то, почему произошла перепалка между ним и американским лидером. При этом он выразил уверенность, что «эта ситуация пройдет» и впереди страны будут ждать более важные вещи.