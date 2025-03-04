Зеленский заявил о работе над базовым сценарием для защиты Украины

Зеленский: Базовый сценарий для Украины включает условия для дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над всеми возможными сценариями защиты Украины. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, базовый сценарий включает в себя удержание позиций и создание условий для надлежащей дипломатии с целью «скорейшего окончания этой войны и установления достойного мира». Зеленский подчеркнул, что Украине нужен «справедливый мир, а не бесконечная война».

Ранее Владимир Зеленский отметил, что до окончания конфликта на Украине «еще очень далеко». После этого американский миллиардер Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в том, что тот хочет «вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки».