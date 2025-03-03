Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 3 марта 2025Мир

Маск ответил на слова Трампа о худшем заявлении Зеленского

Маск заявил, что Зеленский хочет бесконечной коррупционной мясорубки
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о «худшем заявлении» украинского лидера Владимира Зеленского. Он ответил на высказывание главы США на своей странице в соцсети X.

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло», — написал предприниматель.

До этого Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США не будут мириться со словами Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией. Американский президент прокомментировал заявление Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине «еще очень далеко», и обвинил его в нежелании мира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Скажу все как есть!» Трамп обещал скоро объявить о чем-то грандиозном

      Олимпийский чемпион усомнился в побитии Овечкиным рекорда Гретцки в нынешнем сезоне

      В России рассказали об усталости Трампа от Зеленского

      В российском регионе после атаки беспилотников загорелся НПЗ

      Расселением обветшалого дома с проваливающимися полами заинтересовался Бастрыкин

      Пожар в центре Москвы ликвидировали

      Звезда «Аноры» поднялась на сцену «Оскара» в платье российского бренда

      Трамп раскрыл владельца найденного в Белом доме кокаина

      Американский министр назвал Зеленского «человеком-проблемой»

      Сын солиста «Иванушек International» взял ипотеку ради столичной квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше