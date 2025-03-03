Маск ответил на слова Трампа о худшем заявлении Зеленского

Маск заявил, что Зеленский хочет бесконечной коррупционной мясорубки

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о «худшем заявлении» украинского лидера Владимира Зеленского. Он ответил на высказывание главы США на своей странице в соцсети X.

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло», — написал предприниматель.

До этого Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США не будут мириться со словами Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией. Американский президент прокомментировал заявление Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине «еще очень далеко», и обвинил его в нежелании мира.