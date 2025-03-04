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10:19, 4 марта 2025Россия

Жена бойца СВО встала на его защиту и наказала командира

Жена участника СВО из Благовещенска наказала командира мужа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Жена участника специальной военной операции (СВО) из Благовещенска наказала командира мужа за нарушение. Об этом говорится в Telegram-канале уполномоченного по правам человека в регионе.

Россиянка узнала, что командование части, в которой служит ее муж, игнорировало рапорты бойца о направлении на военно-врачебную комиссию. Для разрешения сложившейся ситуации женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в регионе. Тот, в свою очередь, поставил в известность о происходящем военную прокуратуру.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения в части рассмотрения обращений солдат. Командиру части было вынесено представление об устранении недостатков.

Ранее в Новосибирской области жену другого бойца СВО лишили выплат после того, как ее муж пропал в зоне боевых действий. При этом женщина воспитывает шестерых детей. Теперь женщине необходимо признать смерть супруга юридическим фактом — в противном случае она не сможет получить выплаты.

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