Жители Москвы пожаловались на кишащий крысами магазин «Дикси»

Жители Новой Москвы сообщили о кишащем крысами магазине «Дикси»

В Новой Москве жители пожаловались на магазин «Дикси», который, по их словам, кишит крысами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Об обстановке в магазине сообщили жильцы дома на улице Мосрентген, 35. По словам граждан, ночью они не могут спать из-за разгрузки товаров в магазине и работы оборудования. Помимо того, некоторые квартиры в здании имеют общую вентиляцию с «Дикси», из-за чего люди жалуются на неприятный запах и грызунов, пробирающихся по трубам.

«К нам в квартиру на днях пробралась крыса, магазин ими кишит. Из-за неприятного запаха мы вызывали Роспотребнадзор, у нас брали пробы воздуха. Уровень шума тоже замеряли. До сих пор не пришел ответ», — рассказала местная жительница.

Она также вспомнила, что в мае 2025 года ее семья проснулась из-за дыма, который появился в результате возгорания в «Дикси». Люди успели покинуть помещение, однако дети получили отравление угарным газом. Владелец магазина, по словам женщины, рассмеялся во время телефонного разговора и обвинил ее в желании заработать деньги на сложившейся ситуации.

Ранее в поселке Птичное Троицкого административного округа Москвы посетительница «Дикси» заметила таракана, который бегает по прилавку, и сняла его на видео. На кадрах показан прилавок с хлебобулочными изделиями. Таракан, которого удалось снять на видео, бежит по батону белого хлеба.