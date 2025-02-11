В Москве посетительница «Дикси» заметила таракана на прилавке и сняла его на видео

В Птичном в Москве сняли на видео бегающего по прилавку в «Дикси» таракана

В поселке Птичное Троицкого административного округа Москвы посетительница магазина «Дикси» заметила таракана, который бегает на прилавке, и сняла его на видео. Его публикует Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО».

На кадрах показан прилавок с хлебобулочными изделиями в магазине в Новой Москве. Таракан, которого удалось снять на видео, бежит по батону белого хлеба.

В феврале в работе сети точек быстрого питания Subway обнаружили ряд нарушений. В ходе проверки там нашли тараканов; также выяснилось, что в заведениях там трудятся по 12-15 часов подростки без официального оформления.

До этого в магазине «Дикси» в Москве посетительница продуктового избила работающую там беженку из африканской Демократической Республики Конго из-за замечания о неправильной упаковке фруктов.