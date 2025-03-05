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00:10, 4 марта 2025Россия

5 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

5 марта в России отмечают профессиональный праздник преподавателей мореходных училищ. А во всем мире в этот день принято отказываться от различных гаджетов, чтобы отдохнуть от непрерывного информационного шума. «Лента.ру» рассказывает, какие события празднуют 5 марта в разных странах мира.

Праздники в России

День мореходных училищ

Профессиональный праздник педагогов и курсантов мореходных училищ России традиционно празднуют 5 марта. Этот день учредили в 1946 году в честь создания образовательных учреждений, которые готовили кадры для морского флота СССР.

Вот уже почти 80 лет в этот день устраивают выставки в музеях и торжественные мероприятия.

Праздники в мире

Международный день выключенных гаджетов

Обилие гаджетов в современном мире не только облегчает жизнь, но может и навредить человеку из-за постоянного потока разной информации, в том числе негативной. Не зря появилось понятие цифрового детокса — в эти дни человек сознательно отказывается от разных мобильных устройств, не выходит в интернет и не включает телевизор.

В День выключенных гаджетов принято по возможности полностью отдыхать от них, либо свести к минимуму использование цифровых устройств.

Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения

5 марта принято отказываться не только от гаджетов, но и от оружия. 5 марта ООН предложила рассказывать подрастающему поколению о том, что отказ от оружия — это долгосрочный вклад в мирное будущее, а прекращение вооруженных конфликтов — гарантия счастливой жизни для миллионов людей.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 марта

  • День рождения степлера
  • День раздвоения личности в США
  • Всемирный день энергоэффективности
  • Всенародный праздник без названия

Какой церковный праздник 5 марта

День памяти Благоверного князя Ярослава Мудрого

Великий князь Киевский из династии Рю­ри­ко­ви­чей, сын равноапостольного князя Вла­ди­ми­ра и княж­ны Рог­не­ды. Время правления Ярослава Владимировича считается «золотым веком» Киевской Руси. При нем получило активное развитие строительство, на карте появились новые города и монастыри.

Жите святого гласит, что Ярослав не любил воевать и стремился решать вопросы дипломатией. Благодаря своей мудрой династической политике, он стал отцом, дедом и дядей многих правителей Европы того времени. Более того, Ярослав Владимирович считается князем-устроителем своей земли, после себя он оставил ряд трудов по внутренней организации Русского государства, а также свод законов Киевской Руси — «Русскую правду». Почитание благоверного князя Ярослава Мудрого началось сразу после его кончины в тысяча пятьдесят четвертом году.

Приметы на 5 марта

  • Если снег в этот день выпал и не растаял — ждать плохого урожая
  • Если вороны чистят перышки в снегу — скоро будет оттепель
  • Если снег с дождем — готовьтесь к половодью

Кто родился 5 марта

Роза Люксембург (1871 — 1919)

Роза Люксембург родилась 5 марта 1871 года в городе Замостье в Польше. С юных лет она боролась против национализма в Польше, стояла у истоков создания социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы, а позже и коммунистической партии Германии. Люксембург активно пропагандировала антивоенные взгляды, за что попала в тюрьму.

Елена Яковлева (64 года)

Российская актриса Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года. Она успела поработать и библиотекарем, и картографом, но в 80-х решила последовать за мечтой и поступила в ГИТИС.

На курс ее взяли единогласным решением приемной комиссии, что большая редкость в этой сфере. Российскому зрителю Яковлева запомнилась по многим ярким работам, среди которых фильмы «Интердевочка», «Экипаж», «Чебурашка» и сериал «Каменская».

Кто еще родился 5 марта

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