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16:56, 5 марта 2025Культура

Актер признался в нарушении дисциплины с Кологривым

Актеру Мятелкину понравилось работать с Кологривым над «Царевной-лягушкой»
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Царевна-лягушка»

Актер Александр Метелкин, известный по сериалу «Перевал Дятлова» и фильму «Летучий корабль», рассказал о съемках с Никитой Кологривым. Его слова передает издание «Комсомольская правда».

Метелкин, который сыграл Ивана Царевича в картине «Царевна-лягушка», признался, что давно знаком со звездой «Слова пацана», ставшим одним из самых популярных актеров 2024 года.

«Никита — мой друг, с которым я много-много лет знаком. На площадке все угорают, когда мы вдвоем. Нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, всегда весело. Конечно, выполняя все задачи, которые ставит режиссер», — заявил Александр.

Ранее стало известно, что в ГИТИСе учредили стипендию для актеров имени Никиты Кологривого.

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