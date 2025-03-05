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16:54, 5 марта 2025Бывший СССР

Алиев прибыл в страну НАТО для открытия газопровода в Европу

APA: Алиев прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом и открытия газопровода
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию для встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет агентство APA.

Глава Азербайджана приземлился в столице Турции — Анкаре. Издание Minval пишет, что в ходе встречи лидеры двух стран откроют газопровод Игдыр-Нахчыван.

Газ из Азербайджана будет идти через Грузию в Турцию, а оттуда в Европу через Грецию посредством глобальной газовой системы TANAP. Договор о его строительстве между Баку и Анкарой был заключен в июне 2023 года.

Турция является страной-членом блока НАТО с 1952 года.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей от Европейского союза (ЕС) создана инфраструктура НАТО. По его словам, страны Запада и Армения не согласовывали с ним вопрос размещения этой рабочей группы.

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