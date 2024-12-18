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10:47, 18 декабря 2024Бывший СССР

Алиев заявил об инфраструктуре НАТО на границе Азербайджана и Армении

Алиев заявил об инфраструктуре НАТО под видом наблюдателей на границе с Арменией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей от Европейского союза (ЕС) создана инфраструктура НАТО. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО», — сказал он.

Алиев уточнил, что вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку на четырехсторонней встрече между Арменией, Францией, ЕС и Азербайджаном. Участники встречи договорились, что на границе на два месяца разместится ограниченный контингент Евросоюза. «После этого миссия была продлена без согласования с нами. И аргументация была: "Зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении?"» — отметил глава республики.

Ранее Алиев назвал вбросами информацию о планах Турции создать военную базу в Азербайджане. По его словам, время от времени такая информация появляется в определенных медиа. Президент отметил, что такая база стране не нужна, в этом нет потребности.

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