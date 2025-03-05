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12:09, 5 марта 2025Россия

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны заявило о взятии под контроль села Привольное в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия взяла под контроль село Привольное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районе Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя и Бурлацкого ДНР, Январского Днепропетровской области и Гуляйполя Запорожской области.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Востока» до 175 военнослужащих, боевую бронемашину, 4 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки Paladin и Krab, поставленные ВСУ из США и Польши.

Ранее российское оборонное ведомство также отчиталось о взятии под контроль населенных пунктов Скудное и Бурлацкое под Донецком. Села также заняли подразделения группировки войск «Восток».

ЖЗЛ
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