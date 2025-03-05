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16:25, 5 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на предложение Европарламента создать единую армию ЕС

Депутат Колесник: Весь ЕС превратится в мишень, если создаст единую армию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия будет воспринимать создание Европейским союзом (ЕС) единой армии как угрозу, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующее предложение, прозвучавшее в Европарламенте.

Европейские страны хотят стать единым фронтом, так как армии там состоят из 70-80 тысяч человек, однако не все будут с этим согласны, полагает депутат. «Евросоюз еще собрать надо. Это уже пройденный этап, это они пытаются за новое выдать что-то хорошо забытое старое. Я думаю, не получится у них создать единую армию Евросоюза. Это они обсуждают, чтобы напугать США, чтобы они не выходили из НАТО, потому что НАТО сразу развалится», — поделился Колесник.

Парламентарий отметил, что Россия воспринимает как угрозу любое военное формирование недружественных стран. «Они должны будут понимать, что весь Евросоюз без исключения превращается в мишень, мы же тоже не будем спокойно смотреть на всю эту историю. Более того, они поставляют оружие Украине. Более того, они и наемников втихаря поставляют, и кадровых офицеров. Это враг, пусть создают [единую армию], по кучным целям легче целиться», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Европейском парламенте предложили создать единую армию ЕС, а также прорабатывают вариант назначения верховного представителя сообщества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас полноценной главой МИД.

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