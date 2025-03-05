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14:48, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев вступился за уехавших из России артистов

Артемий Лебедев заявил, что уехавшие из России артисты имеют право вернуться
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев вступился за уехавших из России артистов и заявил, что они имеют право вернуться в страну. На эту тему он высказался в обзоре новостей, видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал высказывания спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который исключил возможность коллективной амнистии для всех уезжавших из страны артистов. Лебедев назвал слова Швыдкого его частным мнением и указал, что каждый человек решает сам, как относиться к знаменитостям, покидавшим Россию.

«Если Михаил Швыдкой не хочет каких-то артистов прощать, он может этого не делать или может не брать к себе в театр. Но это никак не влияет на то, что люди могут взять и вернуться обратно в свою страну. Потому что в нашей Конституции написано, что любой желающий может спокойно Россию покидать и в Россию возвращаться», — подчеркнул дизайнер.

Ранее сообщалось, что Швыдкой, рассуждая об уехавших из России артистах, указал, что они вели себя по-разному. Он предположил, что звездам, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в стране.

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