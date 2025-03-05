Азербайджан уведомил МККК о намерении закрыть представительство

Азербайджан решил закрыть представительство Международного комитета Красного Креста в республике и уведомил структуру об этом намерении, сообщила ТАСС глава департамента по связям с общественностью азербайджанского отделения МККК Илаха Гусейнова.

«Правительство Азербайджана проинформировало нас о намерении закрыть представительство Международного комитета Красного Креста», — уточнила она.

Гусейнова добавила, что отделение МККК находится в контакте с официальным Баку и ведет конфиденциальный двусторонний диалог.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку использует в отношении пленных армян запрещенные средства. Он выразил мнение, что азербайджанские СМИ публикуют фотографии армянских пленных для психологического воздействия на жителей Армении.