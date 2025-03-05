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18:25, 5 марта 2025Бывший СССР

Пашинян обвинил Баку в использовании запрещенных средств в отношении пленных армян

Пашинян: Баку в отношении пленных армян применяет запрещенные средства
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Баку использует в отношении пленных армян запрещенные средства. В этом власти Азербайджана обвинил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«У нас есть информация, что в отношении заключенных применяются запрещенные средства, их пытают», — заявил Пашинян.

Премьер-министр выразил мнение, что азербайджанские СМИ публикуют фотографии армянских пленных для психологического воздействия на жителей Армении. Он также назвал сложившуюся с пленными ситуацию чувствительной и эмоциональной.

5 марта в Баку заявили об обстреле Арменией позиций армии Азербайджана. Он произошел вечером 4 марта у населенного пункта Ханазах Горусского района.

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