Для российских школ решили закупить сотни точных копий пистолета Макарова

Для ростовских школ решили закупить сотни точных копий пистолета Макарова

Для школ в Ростовской области решили закупить сотни точных копий пистолета Макарова. Об этом сообщили в министерстве образования по российскому региону, передает 161.ru.

В ведомстве отметили, что закупка пройдет по проекту «Все лучшее детям», который является частью нацпроекта «Молодежь и дети». Максимальная сумма контракта составит 27,6 миллиона рублей.

Согласно документу, макеты по весу не должны отличаться от настоящего пистолета Макарова. Кроме того, они обязаны в точности повторять работу всех его механизмов. Предполагается и наличие магазина с учебными патронами, разузнал 161.ru.

Предположительно, макеты понадобились для того, чтобы школьники обучались обращению с оружием и познакомились с конструкцией пистолета Макарова.

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