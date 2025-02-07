В российском детсаду показали спектакль о желающем пойти в армию Колобке

В Удмуртии в детсаду показали спектакль о желающем пойти в армию Колобке

В селе Ершовка в Удмуртии воспитанникам детского сада «Колосок» показали кукольный спектакль о Колобке, желающем пойти в армию. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным российского издания, персонаж встречает на своем пути разных зверей и рассказывает им, что хочет служить. Мероприятие под названием «Колобок идет в армию» прошло в дошкольном учреждении накануне.

Закатившись в детский сад Колобок, по задумке авторов, узнает от детей, что они тоже хотят быть солдатами.

В финале спектакля детсадовцы спели песню про военнослужащих. После этого главный герой вернулся к дедушке с бабушкой, от которых ушел в начале истории, и объявил им о желании пойти в армию по достижении соответствующего возраста, утверждает «Осторожно, новости».

Сотрудники «Колоска» позже пояснили, что в учреждении проходит месяц военно-патриотического воспитания.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей для бойцов спецоперации на Украине.