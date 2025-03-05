Доктор Мясников дал три совета для избавления от отеков

Врач Мясников заявил, что при отеках следует отказаться от приема мочегонных

Врач и телеведущий Александр Мясников дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три совета, которые помогут избавиться от отеков. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Гостья в студии спросила, справедливы ли рекомендации из интернета о том, как бороться с отеками. Она уточнила, что узнала в сети, что нужно двигаться и не есть углеводы на ужин. Мясников счел советы правильными.

Он уточнил, что из-за углеводов жидкости в организме становится больше. Доктор также согласился с тем, что необходимо заниматься физическими нагрузками. «И самое главное — не принимать мочегонные. Потому что мочегонные будут приводить к еще большим отекам», — заключил специалист.

Ранее Мясников призвал россиян запомнить одно правило, связанное с анализами. Он заявил, что все все необходимые обследования россияне могут сделать по полису обязательного медицинского страхования.