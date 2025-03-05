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19:25, 5 марта 2025Культура

Джигурда раскрыл подробности секс-скандала с Волочковой

Джигурда признался, что не общается с Волочковой после секс-скандала из-за видео
Андрей Шеньшаков

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Актер Никита Джигурда рассказал о своих отношениях с балериной Анастасией Волочковой после скандала с видео, которое многие восприняли как интимное и непристойное. Его слова передает News.ru.

Джигурда признался, что после секс-скандала почти не общается с Волочковой, хотя видео, на котором он стягивал с нее штаны и целовал в трусы, оказалось просто репетицией их совместного шоу.

«У нас с ней глубокая связь, но сейчас с Анастасией мы не общаемся. Якобы скандальное видео было частью репетиции балета, совмещенного с чеховским "Медведем". Репетиция попала в Сеть, и нас с богиней обвинили в непотребном поведении», — объяснил артист.

Также Никита добавил, что сейчас сосредоточен на семье и ее благополучии.

Ранее стало известно, что Никита Джигурда назвал достойной наградой признание его угрозой безопасности Украины.

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