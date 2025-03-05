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10:46, 5 марта 2025Ценности

Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини на пляже

Модель Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини на пляже
Мария Винар

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором предстала в крошечном бикини, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера и плавок. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено пестрым принтом и тонкими завязками.

Знаменитость позировала на фоне гор, повернувшись к камере боком. Ее внешний вид дополняли красная панама и ожерелье с массивным кулоном.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски в откровенном наряде пришла на вечеринку подруги.

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