Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини на пляже

Модель Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини на пляже

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором предстала в крошечном бикини, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера и плавок. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено пестрым принтом и тонкими завязками.

Знаменитость позировала на фоне гор, повернувшись к камере боком. Ее внешний вид дополняли красная панама и ожерелье с массивным кулоном.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски в откровенном наряде пришла на вечеринку подруги.