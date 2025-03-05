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06:57, 5 марта 2025Россия

Европу предупредили о последствиях украинской ловушки

Пушков: Конфликт на Украине обернется для Европы ее собственным Вьетнамом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Украина обернется для Европы ее собственным Вьетнамом. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Так он прокомментировал статью The Financial Times о том, что после остановки военной помощи от США у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится американское оружие уже к лету.

«Попавшая в "украинскую ловушку" Европа влезает в безнадежную авантюру. Украина может стать ее Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета», — написал Пушков.

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