Европу предупредили о последствиях украинской ловушки

Пушков: Конфликт на Украине обернется для Европы ее собственным Вьетнамом

Украина обернется для Европы ее собственным Вьетнамом. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Так он прокомментировал статью The Financial Times о том, что после остановки военной помощи от США у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится американское оружие уже к лету.

«Попавшая в "украинскую ловушку" Европа влезает в безнадежную авантюру. Украина может стать ее Вьетнамом — с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета», — написал Пушков.