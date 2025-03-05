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16:48, 5 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала критиковавшего чиновников россиянина

ФСБ задержала в Москве уроженца Шадринска за призывы к свержению власти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали уроженца Шадринска, призывавшего к свержению власти путем революционного переворота. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ФСБ по Курганской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма.

По данным следствия, россиянин является сторонником радикальных взглядов. В соцсетях он публиковал посты с критикой чиновников администрации Шадринска, призывал к насилию над ними и свержению власти.

С задержанным работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее 5 марта сообщалось, что в Екатеринбурге задержали 24-летнего местного жителя, призывавшего поджигать военкоматы и воинские части.

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