ФСБ задержала критиковавшего чиновников россиянина

ФСБ задержала в Москве уроженца Шадринска за призывы к свержению власти

В Москве задержали уроженца Шадринска, призывавшего к свержению власти путем революционного переворота. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ФСБ по Курганской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма.

По данным следствия, россиянин является сторонником радикальных взглядов. В соцсетях он публиковал посты с критикой чиновников администрации Шадринска, призывал к насилию над ними и свержению власти.

С задержанным работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее 5 марта сообщалось, что в Екатеринбурге задержали 24-летнего местного жителя, призывавшего поджигать военкоматы и воинские части.