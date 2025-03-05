ФСБ задержала россиянина за призывы поджигать военкоматы и воинские части

В Екатеринбурге ФСБ задержала россиянина за призывы поджигать военкоматы

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя, призывавшего поджигать военкоматы и воинские части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Молодой человек признался, что, находясь в Грузии, он оставлял в соцсетях призывы устраивать поджоги с помощью коктейлей Молотова. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета») УК РФ.

Сообщается, что задержанный ранее участвовал в протестных акциях, был судим за хранение запрещенных веществ, а также их употреблял.

Ранее сообщалось, что в Хакасии сотрудники ФСБ задержали мужчину, который оставлял в сети комментарии с оправданием преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).