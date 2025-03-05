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08:17, 5 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы поджигать военкоматы и воинские части

В Екатеринбурге ФСБ задержала россиянина за призывы поджигать военкоматы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя, призывавшего поджигать военкоматы и воинские части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Молодой человек признался, что, находясь в Грузии, он оставлял в соцсетях призывы устраивать поджоги с помощью коктейлей Молотова. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета») УК РФ.

Сообщается, что задержанный ранее участвовал в протестных акциях, был судим за хранение запрещенных веществ, а также их употреблял.

Ранее сообщалось, что в Хакасии сотрудники ФСБ задержали мужчину, который оставлял в сети комментарии с оправданием преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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