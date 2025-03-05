Раскаяние россиянина в своих призывах поджигать военкоматы попало на видео

Задержанный ФСБ 24-летний житель Екатеринбурга признался в призывах поджигать военкоматы и воинские части на территории России. Запись с раскаянием подозреваемого публикует ТАСС.
На кадрах молодой человек говорит, что проживал в Грузии и оттуда в соцсетях распространял призывы к совершению преступлений против объектов государственной власти. Он говорит, что раскаялся в содеянном.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета») УК РФ.
Ранее екатеринбуржец участвовал в протестных акциях, был судим за хранение запрещенных веществ, а также их употреблял.