Глава российского региона рассказал о ночной атаке ВСУ

Губернатор Богомаз: Ночью ВСУ попытались атаковать Брянскую область

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пояснил губернатор. Дрон принадлежал к БПЛА самолетного типа, подчеркнул Богомаз.

В результате уничтожения дрона пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор. Он выразил благодарность российским военнослужащим за отражение атаки.

Ранее об атаке со стороны Украины сообщил глава еще одного приграничного региона — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил о двух пострадавших, получивших ранения при ударе БПЛА по движущемуся по дороге автомобилю.