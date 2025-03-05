Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 5 марта 2025Россия

Глава российского региона рассказал о ночной атаке ВСУ

Губернатор Богомаз: Ночью ВСУ попытались атаковать Брянскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пояснил губернатор. Дрон принадлежал к БПЛА самолетного типа, подчеркнул Богомаз.

В результате уничтожения дрона пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор. Он выразил благодарность российским военнослужащим за отражение атаки.

Ранее об атаке со стороны Украины сообщил глава еще одного приграничного региона — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил о двух пострадавших, получивших ранения при ударе БПЛА по движущемуся по дороге автомобилю.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

      Отец и двое его детей заживо сгорели в российском регионе

      Медведев объяснил смысл «лютой выволочки» Зеленскому в Белом доме

      Раскрыт гонорар осудившего СВО певца Максима Леонидова

      Деловая активность упала в одном из сегментов российской экономики

      Япония ответила на призыв США увеличить расходы на оборону

      Посол Украины в США рассказала о письме Зеленского Трампу

      У ВСУ стали заканчиваться оборонительные сооружения в ДНР

      ВСУ лишились безопасных путей снабжения группировки в Судже

      В России увидели в Трампе аналог Горбачева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше