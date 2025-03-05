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10:25, 5 марта 2025Культура

Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотиков

«Звездач»: Пользователи сети снова заподозрили Глюкозу в употреблении наркотиков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российскую певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) снова заподозрили в употреблении запрещенных веществ после того, как в сеть попало видео, на которых артистка странно себя ведет. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что после просмотра видеоролика пользователи заключили, что «певица невменяемая». Сама исполнительница на данный момент не прокомментировала новые обвинения в свой адрес.

В октябре Чистякова-Ионова дала первый комментарий после скандала с наркотиками.

До этого сообщалось, что певицу оштрафовали за употребление наркотических веществ.

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