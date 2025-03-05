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07:21, 5 марта 2025Силовые структуры

Иностранка получила в России срок за оправдание терроризма

В Хабаровском крае суд дал иностранке 1,5 года колонии за оправдание терроризма
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

1-ый Восточный окружной военный суд приговорил гражданку одной из стран Центральной Азии к 1,5 года колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, женщина была приверженкой радикальных течений ислама и публично оправдала деятельность террористической организации в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что по делу об оправдании терроризма в Архангельске арестовали школьницу. По данным следствия, несовершеннолетняя опубликовала в интернете запрещенные материалы, в которых призывала к осуществлению террористической деятельности.

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