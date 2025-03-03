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15:20, 3 марта 2025Силовые структуры

Российскую школьницу обвинили в оправдании терроризма после публикации в интернете

В Архангельске арестовали школьницу за оправдание терроризма в интернете
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Архангельске по ходатайству следователей отправили в СИЗО несовершеннолетнюю россиянку, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом сообщает «Region29».

По данным следствия, школьница опубликовала в интернете запрещенные материалы в которых призывала к осуществлению террористической деятельности. Дома у нее провели обыск и забрали носители информации, интересные для следствия.

На время расследования девушку арестовали.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима жителя Рыбинска, который в интернете оправдывал деятельность украинской террористической организации.

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