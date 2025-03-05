Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

Эксперт по ЖКХ Степура: От оплаты антенны и радиоточки можно отказаться

Далеко не все платежи, указываемые в квитанциях за ЖКУ, являются обязательными. От оплаты каких услуг можно отказаться, «Аргументам и фактам» рассказал создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф», эксперт по ЖКХ Павел Степура.

По закону обязательной оплате подлежат содержание жилого помещения и все, связанное с ним, также в этот перечень входят счета за пользование холодной и горячей водой, отопление, электричество и вывоз мусора. Обязательной строкой является капремонт. Для тех, кто не приватизировал жилье, требуется вносить платежи по договору соцнайма. Также оплачивать требуется дополнительные услуги, выбранные на общем собрании собственников дома, — это может быть, к примеру, охрана или шлагбаум.

Другие же строки в квитанции являются второстепенными и оплаты не требуют. «Это, например антенна, радиоточка, страхование квартиры и все остальное, что не относятся напрямую к жилищно-коммунальным услугам», — поделился Степура.

Недобросовестные коммунальщики зачастую вносят в платежки дополнительные услуги. Отдельной строкой в квитанции может быть указан текущий ремонт или уборка мест общего пользования, установка оборудования в помещении или на придомовой территории. Данные расходы, как поясняет собеседник газеты, изначально включены в платежи за ЖКУ.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате «коммуналки». Снизить расходы можно, установив качественные приборы учета и фильтры для воды. Также эксперты напоминают о необходимости своевременной проверки сантехники на предмет протечек.