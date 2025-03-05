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11:46, 5 марта 2025Мир

Китай заявил о готовности к любой войне с США

МИД Китая заявил о готовности сражаться до конца, если США желают войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Li Gang / Globallookpress.com

Китай готов к любому типу войны с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНР на своей странице в социальной сети X.

В МИД подчеркнули, что если США действительно хотят решить проблему фентанила, то правильным решением будет проконсультироваться с Пекином. Ведомство также отметило, что в таком случае необходимо обращаться друг с другом как с равными.

«Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая в два раза. Отмечается, что они достигли 20 процентов.

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