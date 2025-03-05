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13:31, 5 марта 2025Мир

Конгрессмен США предпочел выступлению Трампа засовывание игл в свои глаза

Конгрессмен Макговерн про речь Трампа: Я бы предпочел воткнуть иглы в глаза
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Воткнутые иглы в глаза были бы лучше, чем выступление американского лидера Дональда Трампа перед Конгрессом США. Такое мнение выразил член Палаты представителей от Демократической партии Джеймс Макговерн, его слова передает Politico.

«Честно говоря, я бы предпочел потратить время на то, чтобы воткнуть иглы в свои собственные глаз, чем выслушивал эту речь. Это было ужасно», — заявил конгрессмен.

Как отмечают авторы материала, демократы встретили речь главы Белого дома «вспышками необузданного гнева».

Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин во время речи Трампа в Конгрессе пригрозил ему клюкой, позже его вывели из зала. Отмечается, что после каждой реплики президента США республиканцы вставали с мест и аплодировали, а демократы не подавали реакции.

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