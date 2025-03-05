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19:20, 5 марта 2025Экономика

Куклачев оценил идею построить новый Большой Московский цирк

Куклачев одобрил идею построить новый Большой Московский цирк
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Семенова / ТАСС

Столица давно нуждается в новом цирке с передовыми технологиями. Так идею построить улучшенную версию Большого Московского цирка оценил художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

«Современный цирк с передовыми технологиями не просто нужен столице, он здесь необходим уже давно», — заявил он. По его словам, проект нового здания предполагает создание более комфортных условий для животных, в том числе увеличенной территории для их содержания.

Куклачев также поддержал идею позволить проголосовать за внешний облик здания цирка не только взрослым москвичам, но и детям.

Ранее стало известно, что новый Большой Московский цирк построят на острове Мневниковская пойма на северо-западе города. Решение было принято по итогам голосования среди жителей столицы.

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