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12:13, 3 марта 2025Экономика

Стало известно место нового Большого Московского цирка

Собянин: Новый Большой Московский цирк построят на острове Мневниковская пойма
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новый Большой Московский цирк построят на острове Мневниковская пойма на северо-западе города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на сайте mos.ru.

Глава города отметил, что мнение москвичей относительно места заведения разделилось: половина проголосовала за историческую площадку на проспекте Вернадского, 27 процентов — за новую локацию, а 23 процента предложили положиться на мнение специалистов, которые выбрали Мневниковскую пойму по техническим причинам. В результате было принято решение прислушаться к экспертам и сотрудникам цирка.

Собянин добавил, что новая локация — современный, активно развивающийся район с хорошей транспортной доступностью. Поблизости есть две станции метро.

Теперь москвичей приглашают проголосовать за архитектурный облик здания. Поучаствовать в голосовании могут не только взрослые жители города, но и дети.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Москву одним из лучших городов мира. По его словам, новые проекты, включая реконструкцию Большого Московского цирка, «лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города».

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