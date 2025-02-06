Песков назвал Москву одним из лучших городов мира

Песков заявил, что Москва стала одним из лучших городов мира

Москва превратилась в один из самых лучших городов мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова цитируют «Ведомости».

«Москва превратилась в один из, если не в самый лучший город мира — по комфорту, по красоте, по всему», — сказал представитель Кремля.

Нет сомнений, добавил Песков, что все предлагаемые новые проекты «лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города». Таким образом пресс-секретарь российского лидера отреагировал на вопрос об оценке Кремлем проекта реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

В частности, Песков в ходе брифинга заявил, что этим должны заниматься граждане и жители столицы. «Мы не можем и не должны оценивать проекты. Проект должны готовить специалисты. Оценивают граждане и жители города по тем предложениям, которые формируют специалисты из мэрии Москвы», — заявил Песков.

31 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского определена. Так, столичный градоначальник сообщил, что вместимость зрительного зала увеличится с трех до пяти тысяч мест. Собянин пообещал, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку.