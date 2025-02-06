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16:33, 6 февраля 2025Экономика

Песков назвал Москву одним из лучших городов мира

Песков заявил, что Москва стала одним из лучших городов мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Москва превратилась в один из самых лучших городов мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова цитируют «Ведомости».

«Москва превратилась в один из, если не в самый лучший город мира — по комфорту, по красоте, по всему», — сказал представитель Кремля.

Нет сомнений, добавил Песков, что все предлагаемые новые проекты «лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города». Таким образом пресс-секретарь российского лидера отреагировал на вопрос об оценке Кремлем проекта реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

В частности, Песков в ходе брифинга заявил, что этим должны заниматься граждане и жители столицы. «Мы не можем и не должны оценивать проекты. Проект должны готовить специалисты. Оценивают граждане и жители города по тем предложениям, которые формируют специалисты из мэрии Москвы», — заявил Песков.

31 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского определена. Так, столичный градоначальник сообщил, что вместимость зрительного зала увеличится с трех до пяти тысяч мест. Собянин пообещал, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку.

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