Литва выдала осужденного гражданина России для дальнейшего отбывания наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, Вильнюсский окружной суд приговорил мужчину к десяти годам заключения за незаконный оборот наркотических веществ.
Отбыв половину срока наказания в Литве, он воспользовался своим правом оставшуюся часть отбыть на родине. По каналам Интерпола была согласована его передача, она состоялась в аэропорту города Вильнюса. Его передали сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и сотрудникам ФСИН.
Ранее сообщалось, что в Турции поймали разыскиваемого в России преступника.