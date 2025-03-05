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12:32, 5 марта 2025Силовые структуры

Литва выдала осужденного гражданина России для дальнейшего отбывания наказания

Ирина Волк: Литва выдала осужденного России для дальнейшего отбывания наказания
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Литва выдала осужденного гражданина России для дальнейшего отбывания наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, Вильнюсский окружной суд приговорил мужчину к десяти годам заключения за незаконный оборот наркотических веществ.

Отбыв половину срока наказания в Литве, он воспользовался своим правом оставшуюся часть отбыть на родине. По каналам Интерпола была согласована его передача, она состоялась в аэропорту города Вильнюса. Его передали сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и сотрудникам ФСИН.

Ранее сообщалось, что в Турции поймали разыскиваемого в России преступника.

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