Ирина Волк: Литва выдала осужденного России для дальнейшего отбывания наказания

Литва выдала осужденного гражданина России для дальнейшего отбывания наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, Вильнюсский окружной суд приговорил мужчину к десяти годам заключения за незаконный оборот наркотических веществ.

Отбыв половину срока наказания в Литве, он воспользовался своим правом оставшуюся часть отбыть на родине. По каналам Интерпола была согласована его передача, она состоялась в аэропорту города Вильнюса. Его передали сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и сотрудникам ФСИН.

Ранее сообщалось, что в Турции поймали разыскиваемого в России преступника.