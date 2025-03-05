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09:50, 5 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко пригласил Путина, Зеленского и Трампа в Минск

Лукашенко пригласил Путина, Зеленского и Трампа провести переговоры в Минске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский и их американский коллега Дональд Трамп могли бы провести переговоры по мирному урегулированию конфликта в Минске. Глав государств в белорусскую столицу пригласил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Надо договариваться! Хотите — приезжайте, рядом, 200 километров от границы до Киева (...) полчаса на самолете. Приезжайте! Вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся», — сказал он.

Белорусский лидер также попросил передать Дональду Трампу, что он ждет его в Минске вместе с Путиным и Зеленским.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что на выборах президента США в 2020 году результаты голосования были сфальсифицированы. По его словам, экс-глава Белого дома Джо Байден не побеждал действующего президента Дональда Трампа

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