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08:46, 5 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о несправедливой победе на американских выборах

Лукашенко: Байден не побеждал Трампа на выборах США в 2020 году
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На выборах президента США в 2020 году результаты голосования были сфальсифицированы, а Джо Байден не побеждал действующего президента Дональда Трампа. О несправедливой победе на американских выборах рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах, я публично в парламенте буквально через несколько дней сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил», — заявил белорусский лидер.

В 2020 году Трамп уступил Байдену на президентских выборах в США. Тогда Байден установил рекорд, получив более 81 миллиона голосов, при этом республиканец не признал результаты президентских выборов. Впоследствии Трамп неоднократно призывал провести новые выборы.

Ранее Лукашенко заявил о несамостоятельности Байдена. По его словам, бывший президент США принимал решения самостоятельно, а ориентировался на рекомендации своих советников.

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