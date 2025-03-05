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05:17, 5 марта 2025Мир

Лукашенко заявил о несамостоятельности Байдена

Лукашенко: Байден сам решения не принимал, ему помогали советники
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший президент США Джо Байден не принимал решения самостоятельно, а ориентировался на рекомендации своих советников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Марио Науфалу, запись беседы опубликована на странице блогера в социальной сети X.

«Байден сам решения не принимал... У него куча советников по военным вопросам сидели в Пентагоне, по вопросам внешних вопросов — Энтони Блинкен, бывший госсекретарь... Создавалась огромная армия, которая подталкивала Джо Байдена в определенном направлении», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что действующий президент США Дональд Трамп является полной противоположностью Байдена.

Ранее Трамп заявил, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы его предшественника. «[Байден] худший президент в истории США. Мне приходится расхлебывать его бардак. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», — сказал он.

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