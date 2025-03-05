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06:05, 5 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о стремлении Пригожина к ядерной кнопке

Лукашенко: Пригожин в июне 2023 года рвался к ядерной кнопке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке», желание завладеть оружием вызвало беспокойство не только в России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Марио Науфалу, запись беседы опубликована на странице блогера в социальной сети X.

«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти», — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что был готов направить свои спецподразделения для защиты Москвы.

Пригожин объявил о вооруженном мятеже 23 июня и приступил к активным действиям 24 июня. В Москве, Подмосковье и в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал предателями организаторов мятежа. Колонны Пригожина не дошли до Москвы 200 километров и остановились после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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