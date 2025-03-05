Мать заявила об избиении 20-летнего российского срочника в воинской части

Жительница Челябинской области заявила об избиении сына-срочника в части

Жительница Челябинской области заявила об избиении 20-летнего сына-срочника в воинской части в Приморье. Об этом мать рассказала Telegram-каналу «Челябинск будущего».

Россиянка в разговоре с изданием отметила, что ее сын ушел в армию летом 2024 года. Молодого человека направили в приморский поселок Сибирцево.

В феврале этого года, по словам женщины, солдат перестал выходить на связь. Мать забила тревогу и связалась с руководством воинской части. Жительнице Челябинской области ответили, что ее сына «нет в списках».

Позже срочник позвонил семье с чужого номера и объявил, что его избила «группа лиц» прямо в части. Мать разузнала, что парень неделю провел без сознания, по ее данным, «ему отбили все почки».

Командование части не предоставляло родителям никакой информации о том, что произошло с их сыном. Отец обнаружил молодого человека в госпитале в Уссурийске. После выписки его снова планируют отправить в часть в Приморье.

Родители подчеркнули, что уголовное дело по факту случившегося так и не было возбуждено.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мигранты избили участника СВО и его знакомых. Конфликт разгорелся из-за гаража, который один из россиян сдал приезжим.

