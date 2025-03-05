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17:20, 5 марта 2025Ценности

Меган Маркл сохранила одну вещь со съемок в «Форс-мажорах»

People: Меган Маркл сохранила юбку-карандаш со съемок в сериале «Форс-мажоры»
Мария Винар

Кадр: Сериал «Форс-мажоры»

Жене принца Гарри, актрисе Меган Маркл удалось сохранить одну вещь со съемок в «Форс-мажорах». Соответствующее интервью приводит журнал People.

43-летняя знаменитость призналась, что не смогла окончательно распрощаться с гардеробом своей героини в сериале. «У меня до сих пор есть юбка-карандаш из первой серии! Это единственное, что я сохранила», — заявила она.

Известно, что Маркл снималась в «Форс-мажорах» до седьмого сезона и покинула проект в 2018 году из-за начала отношений с сыном принцессы Дианы. В сериале нынешняя супруга принца Гарри играла Рэйчел Зейн — дочь известного адвоката, которая стала юристом.

В феврале сообщалось, что маленький город в Испании неожиданно прославился благодаря скандалу с Меган Маркл.

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