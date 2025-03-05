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16:07, 5 марта 2025Культура

Министр культуры высказалась о запрете ремейков советских фильмов

Ольга Любимова заявила, что нельзя запретить снимать ремейки советских фильмов
Андрей Шеньшаков

Фото: Аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой / ТАСС

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, как относится к созданию ремейков культовых советских лент. Свое мнение глава Минкульта высказала в интервью Михаилу Шахназарову в проекте «Абзац Медиа».

По словам Любимовой, чтобы переснимать любимые поколениями фильмы нужно быть смелым человеком. Однако запретить создавать ремейки правительство страны просто не может.

«Поражаюсь храбрости и дерзновению тех, кто берется переснимать выдающиеся картины. Наше право не поддерживать такое бюджетами. Но запретить снимать ремейки мы не можем, если люди оплатили авторские и выкупили произведение», — заявила Ольга.

Также министр уверена, что, если новые версии старых фильмов перестанут смотреть в кинотеатрах зрители, то вскоре мода на пересъем классики закончится

«Если зрительского успеха у подобных вещей нет, экономически это будет просто непривлекательно для продюсеров», — добавила она.

Ранее стало известно, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал «Москва слезам не верит».

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